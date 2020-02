Sassuolo, Carnevali: «Caprari? Non ritenevamo giusto l’investimento» (Di martedì 4 febbraio 2020) Il direttore sportivo del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato della trattativa sfumata per Caprari: ecco le sue parole Giovanni Carnevali, durante la presentazione di Haraslin, ha parlato anche della trattativa sfumata per Caprari. Ecco le sue parole. «Non c’erano le condizioni che noi ritenevamo giuste per acquistare Caprari. Caprari è un giocatore interessante, andava fatto un investimento che noi non ritenevamo giusto, e noi pensavamo di fare in maniera differente. In pochi minuti abbiamo capito che la cosa non si poteva fare». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

