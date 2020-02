Sanremo, Morgan fuori controllo in diretta: "Le violenterei tutte" - (Di martedì 4 febbraio 2020) Francesca Galici Intervento di dubbio gusto di Morgan da Caterina Balivo, che non riesce a gestire l'incontinenza verbale del cantante che si lascia andare a frasi sessiste in una parodia (mal riuscita) del rapper Junior Cally Mancano poche ore al via della 70esima edizione del festival di Sanremo, segnata dalle tantissime polemiche della vigilia. Amadeus, Rula Jebreal e Diletta Leotta hanno smorzato i toni nella conferenza che tradizionalmente anticipa la serata ma non hanno fatto i conti con l'estro dei cantanti che tra meno di 6 ore saliranno sul palco dell'Ariston. Tra loro c'è Morgan, che da Caterina Balivo si è lasciato andare a esternazioni provocatorie di dubbio gusto. I programmi Rai di questa settimana sono interamente dedicati alla kermesse canora e anche Vieni da me di Caterina Balivo non fa eccezione. Da ieri, il programma pomeridiano di Rai1 è in collegamento ... ilgiornale

