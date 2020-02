Privacy, l'organismo Ue apre un'indagine su Google: sotto accusa la geolocalizzazione (Di martedì 4 febbraio 2020) Lavinia Greci L'organismo indipendente irlandese, dopo varie segnalazioni, sta indagando sui dati raccolti per le geolocalizzaioni. In corso, ci sono oltre 20 inchieste su multinazionali come Twitter, LinkedIn, Apple e Facebook La commissione indipendente irlandese per la protezione dei dati (il DPC), dopo una serie di segnalazioni e di denunce nei confronti di uno dei giganti del web, ha avviato un'indagine sul trattamento dei dati di localizzazione da parte di Google. Secondo quanto riportato da La Stampa, l'istituzione avrebbe subito chiarito la motivazione della sua posizione in una dichiarazione: "L'indagine si prefigge di stabilire se Google ha una base legale valida per il trattamento dei dati di localizzazione dei suoi utenti e se rispetta i suoi obblighi di trasparenza, in quanto responsabile del trattamento dei dati". Al centro delle proteste, ci sarebbe il ... ilgiornale

Privacy organismo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Privacy organismo