"Palla di lardo" scrive un hater ed Elettra Lamborghini gli risponde per le rime - (Di martedì 4 febbraio 2020) Sandra Rondini A poche ore dal debutto al Festival di Sanremo, la popstar resta più social che mai e ben attenta a quel che scrivono di lei su Twitter. Così un pesante insulto di un utente non è rimasto impunito "Bella Palla di lardo. Cafona peggio di una scrofa". Questo il terribile commento indirizzato su Twitter da un hater ad Elettra Lamborghini che stasera sarà in gara tra i big al Festival di Sanremo. Mentre la cantante si prepara facendo le ultime prove in una mattinata piena di ansia e aspettative in attesa di esibirsi sul palco dell’Ariston, trova sempre il modo di essere social e twitta più che può in modo da mantenere un filo diretto con i suoi tantissimi fan che non vedono l’ora di televotarla e sostenerla non solo per permetterle di vincere Sanremo, ma per vederla irrompere con tutta la sua energia sul palco dell’Eurovision a maggio dove, secondo molti, ... ilgiornale

