Open Arms | Conte cercò di convincere Salvini a far sbarcare almeno i minori

Il processo contro Matteo Salvini deve essere fatto: 114 pagine compongono l'atto d'accusa con il quale il Tribunale dei ministri di Palermo ha chiesto al Senato l'autorizzazione a citare in giudizio il numero uno della Lega per sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio. Il caso è noto: lo scorso agosto, sotto comando del leader del Carroccio, 264 migranti sono stati trattenuti a bordo della Open Arms in zona Sar libica. Secondo i nuovi elementi emersi, però, tra il 14 e il 17 agosto 2019 il presidente del Consiglio Giuseppe Conte avrebbe sollecitato più volte di concedere lo sbarco per tutte le persone bloccate sulla nave umanitaria, tra cui diversi minori non accompagnati. Open Arms, Conte chiese a Salvini di far sbarcare i minori Quale fu il ruolo del presidente Conte? Stando a quanto emerso dagli ultimi elementi, durante i giorni in cui la nave ...

