Matteo Salvini, Tribunale di ministri chiede l’autorizzazione a procedere per caso Open Arms: “Non c’erano ragioni di sicurezza” (Di martedì 4 febbraio 2020) Dopo l’ok del Senato per l’autorizzazione a procedere per il caso della Nave Gregoretti il Tribunale dei ministri di Palermo chiede l’autorizzazione a procedere per l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini. Nell’inchiesta è indagato il segretario della Lega per sequestro di persona e omissione di atti d’ufficio e Matteo Piantedosi, capo di gabinetto del Viminale. Il caso riguarda questa volta non una nave militare ma la Open Arms e i fatti risalgono allo scorso agosto. Per i giudici, che hanno funzione inquirenti nei casi che riguardano i ministri, hanno avuto una “condotta omissiva” nel momento in cui è “mancata indicazione di un Pos (porto sicuro, ndr) alla motonave” ed essa è pertanto “illegittima per la violazione delle convenzioni internazionali e dei principi che regolano il soccorso in mare, e, più in generale, la tutela ... ilfattoquotidiano

