Incendio in una baraccopoli per migranti a Manfredonia: grave una donna (Di martedì 4 febbraio 2020) Tragedia nella notte tra il 3 e il 4 febbraio a Manfredonia (Foggia): un Incendio è divampato in una baraccopoli in legno per migranti. Da quanto si apprende le fiamme hanno avvolto il ghetto a poca distanza dal Centro Accoglienza per Richiedenti Asilo di Borgo Mezzanone. Tre strutture sono andate in fumo, mentre una donna africana è rimasta gravemente ustionata. Il personale medico del 118 e le ambulanze l’hanno trasferita d’urgenza in ospedale. Manfredonia, Incendio nella baraccopoli migranti Era le una e mezza del mattino di martedì 4 febbraio quando un Incendio è scoppiato per cause in fase di accertamento in una baraccopoli per migranti a Manfredonia. Le fiamme hanno avvolto tre strutture e una donna è rimasta ustionata in più parti del corpo. Secondo le prime ipotesi, il rogo è scoppiato dopo l’esplosione di una bombola a gas utilizzata dai migranti per ... notizie

sulsitodisimone : Foggia, incendio in baraccopoli migranti : Ustionata una donna - quotidianopiem : Tre vigili del fuoco morirono nell’incendio di una cascina a Quargneto: proprietari a giudizio per omicidio volonta… - n3m0scrapbook : RT @JigginoRuss: Ancora un incendio nel ghetto di Borgo Mezzanone a Foggia. Una donna ustionata è in ospedale in gravi condizioni. Negli ul… -