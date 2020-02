In Sudafrica è stato emesso un mandato d’arresto per l’ex presidente Jacob Zuma (Di martedì 4 febbraio 2020) Martedì in Sudafrica un giudice ha emesso un mandato di arresto per l’ex presidente Jacob Zuma perché non si è presentato in tribunale per il processo per un caso di corruzione in cui è coinvolto. Zuma sostiene di essere malato ilpost

