Grande Fratello Vip 4, lo scherzo a Michele Cucuzza (VIDEO) (Di martedì 4 febbraio 2020) Grande Fratello Vip 4 lo scherzo a Michele Cucuzza, era il meno votato ma non è stato eliminato (VIDEO) Ieri è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, con Alfonso Signorini a tenere le redini del programma di Canale 5. Come già spiegato settimana scorsa, le nomination realizzate venerdì 31 gennaio, non avrebbero prodotto un eliminato nella puntata di ieri. Infatti il meno votato dal pubblico, non avrebbe dovuto lasciare la casa, ma sarebbe andato direttamente in nomination. Ma questo i concorrenti non lo sapevano, e Michele Cucuzza è stato vittima di uno scherzo. Come anticipato, i Vip non erano stati infomarti di questa nuova previsione da parte della produzione. Quindi Alfonso procede a comunicare i risultati del televoto, gli racconteranno tutto solo quando il concorrente arriverà in studio. Ecco il VIDEO: Ecco il momento in cui Alfonso Signorini rivela a Michele ... dituttounpop

mattiafeltri : #Buongiorno n. 670 - 'Quarantatré occhi' ovvero poveri nostri ragazzi che, fra scuola e casa, crescono in un Grande… - SashaVujacic : Mio grande fratello, Ti scrivo nella lingua che ci ha uniti in campo, la nostra lingua della pallacanestro. Quando… - matteosalvinimi : Serata Grande Fratello?? #GFVIP -