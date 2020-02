Festival di Sanremo 2020, Morgan su Junior Cally: “Nei suoi testi, c’è qualcosa di volgare e brutto” (Di martedì 4 febbraio 2020) Mancano poche ore all'inizio del Festival di Sanremo, l'evento televisivo e musicale più importante dello spettacolo italiano. Tra i protagonisti in gara quest'anno c'è anche Morgan, che canterà in coppia con Bugo, portando un brano dal titolo "Sincero". Proprio la sincerità non gli manca, e infatti il cantante non ha esitato a dire la sua su Junior Cally, il rapper attorno al quale sono nate numerose polemiche. fanpage

