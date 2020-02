Cilento: area Pip, bando per l’assegnazione di tre lotti produttivi (Di martedì 4 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCastellabate. Sono tre i lotti per le attività produttive disponibili per tutte le aziende che vogliono investire nell’area Pip del Comune di Castellabate. lotti messi a bando questa mattina da Palazzo di città che ha indetto una procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione mediante cessione in proprietà, di tre lotti di terreno che variano dai 2800 ai 3100 metri quadrati ed il cui prezzo al metro quadrato è di € 34,41, collocati nel Piano per gli Insediamenti produttivi di località Annunziata nella frazione di San Marco. “Si tratta-spiega il primo cittadino di Castellabate, Costabile Spinelli- di un’area destinata alle attività produttive che è dotata di tutte le infrastrutture. Con il bando-aggiunge il sindaco-vogliamo dare una giusta collocazione alle imprese e alle attività artigianali presenti sul territorio, incentivando le condizioni necessarie per ... anteprima24

