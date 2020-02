Ancora offerte Amazon videogiochi: PES 2020 e The Witcher 3 tra gli sconti del 4 febbraio (Di martedì 4 febbraio 2020) Se siete a caccia di offerte Amazon videogiochi, allora la giornata di oggi è quella giusta per lasciarvi tentare. Sì perché, come spesso accade nei listini del gigante dell'eCommerce, anche il 4 febbraio 2020 è possibile andare ad individuare alcuni titoli di assoluto richiamo a prezzo scontato, così da farli nostri con una spesa ridotta e arricchire la nostra collezione dall'animo geek su un po' tutte le piattaforme di ultima generazione, dai PC da gaming a PlayStation 4, passando pure per Nintendo Switch e Xbox One. E, in ultima analisi, per adattarsi un po' a tutti i palati, coprendo svariati generi ed esperienze poligonali. offerte Amazon videogiochi del 4 febbraio 2020 Per altro, nella selezione di oggi rientrano pure videogame dall'uscita piuttosto recente, che sono andati ad animare gli scaffali fisici e digitali di tutto il mondo nel corso degli ultimi mesi del 2019. ... optimaitalia

