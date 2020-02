Alberi in città, FAO: plauso per i pionieri delle foreste urbane sostenibili (Di martedì 4 febbraio 2020) L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) e la Arbor Day Foundation hanno annunciato oggi le prime città riconosciute nell’ambito del programma Tree Cities of the World, che intende creare città più resilienti e sostenibili. Tra le prime a essere state premiate sono state capitali come Dublino, Lubiana, Quito, Parigi, Erevan, metropoli come New York, San Francisco e Toronto, e una serie di centri più piccoli come Bradford nel Regno Unito, Thunder Bay in Canada, Tempe, Arizona – in Italia Milano, Torino e Mantova, dove l’iniziativa mondiale è stata lanciata nel 2018. “Ci congratuliamo per il riconoscimento delle prime città“, ha detto Hiroto Mitsugi, Direttore Generale Aggiunto del Dipartimento Forestale della FAO. “Insieme, i sindaci di queste ‘città di Alberi’ formano una nuova ... meteoweb.eu

