Acquista un orologio, la fa valutare in diretta tv e sviene quando sente quanto vale (Di martedì 4 febbraio 2020) Un uomo, nel 1974 aveva Acquistato un orologio che gli era piaciuto tanto da sacrificare un intero stipendio, infatti lo aveva pagato 345 dollari. Nonostante il sacrificio, era stato molto contento di averlo Acquistato e lo aveva custodito con cura. L‘uomo, che era un militare dell’Air Force americana, non poteva di certo immaginare che quell’orologio, un Rolex Oyster Cosmograph 6263 dopo quarant’anni circa aumentasse così tanto di valore. Infatti, quel modello di Rolex oggi vale tra i 500 e i 700mila dollari. L’ex militare lo ha scoperto quando durante un programma tv americano Antiques Roadshow (PBS), un esperto di aste Peter Planes lo ha valutato in diretta tv e tra la sua incredulità e quella dei presenti, gli ha comunicato il valore attuale. L’uomo che aveva custodito con la massima cura l’orologio per tutti questi anni ha ricevuto una notizia che non si aspettava ... baritalianews

orologin : Semplice e alla moda questo orologio firmata #Guess. Acquista subito su -