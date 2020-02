Trentino, escursionista di 33 anni muore precipitando per 300 metri su una via ferrata (Di lunedì 3 febbraio 2020) Un uomo di 33 anni di origini romane ma residente a Bressanone, in Trentino Alto Adige, è morto dopo aver fatto un volo di quasi trecento metri lungo un canalone ghiacciato. L’escursionista si trovava al punto di attacco della ferrata delle Aquile quando è scivolato. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte degli uomini del soccorso alpino. Nuova tragedia in montagna: un uomo di 33 anni di origini romane ma residente a Bressanone, in Trentino Alto Adige, è morto dopo aver fatto un volo di quasi trecento metri lungo un canalone ghiacciato. L’escursionista si trovava al punto di attacco della ferrata delle Aquile quando, ancora prima di cominciare il percorso attrezzato vero e proprio, ha perso l’equilibrio cadendo nel vuoto. A dare l’allarme al Numero Unico per le Emergenze 112 sono stati i suoi compagni di escursione intorno a mezzogiorno di oggi. Il coordinatore dell’Area ... limemagazine.eu

