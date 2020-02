Torino, tensione in città: il pullman della squadra scortato dalla Polizia (Di lunedì 3 febbraio 2020) Torino, tensione in città: il pullman della squadra, al rientro dalla trasferta di Lecce, è stato scortato dai mezzi della Polizia Clima di grande tensione a Torino, dopo i 15 gol incassati nelle ultime 3 partite dai granata ed una contestazione che ormai prosegue dallo scorso autunno. Un clima riscontrato, inevitabilmente, anche al rientro da Lecce. Il pullman della squadra, sbarcata a Caselle poco dopo la mezzanotte, è stato infatti scortato da una camionetta della Polizia fino al Grande Torino. Con i Carabinieri anche a presidiare la zona dello stadio e del Filadelfia. Da segnalare, in aeroporto, la presenza di una trentina di tifosi. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

