Torino, preso magrebino: aggredisce e rapina amici per comprare crack (Di lunedì 3 febbraio 2020) Federico Garau Lo straniero aveva già ricevuto un provvedimento di espulsione, ma era rimasto nel nostro Paese, dove aveva chiesto e ottenuto l'ospitalità di alcuni connazionali. Invece di mostar loro riconoscenza, il violento soggetto li ha minacciati, aggrediti e rapinati È finito in manette a Torino un pericoloso cittadino straniero che nell'ultima settimana ha aggredito due suoi connazionali che lo coprivano ed ospitavano, per poi derubarli. Il soggetto, fra l'altro un tossicodipendente, aveva già ricevuto un provvedimento di espulsione, ma ciò non era stato sufficiente a fargli lasciare il nostro Paese. Protagonista della vicenda, secondo quanto riportato da "La Stampa", il 36enne marocchino Nabil Maamour, giunto ben quattro volte clandestinamente in Italia. Dopo il recente decreto di allontamento emesso nel mese di settembre dello scorso 2019 dal prefetto di Pavia, ... ilgiornale

