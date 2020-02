Smog, Beppe Sala soddisfatto dal blocco del traffico: “La giornata è andata bene, potremmo rifarla” (Di lunedì 3 febbraio 2020) "Io penso che sia andato bene, ma sono un po’ di parte". Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha fatto il suo bilancio della giornata senza auto e moto per il blocco del traffico. "Ho visto anche tanta gente molto contenta, ho visto che i dati Arpa sull’inquinamento sono positivi", ha detto il primo cittadino. Le centraline hanno rilevato un leggero calo, ma le polveri sottili restano vicine alla soglia di guardia. ma il vantaggio delle domeniche a piedi è soprattutto culturale", ricordano i Genitori AntiSmog. fanpage

