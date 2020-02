Sampdoria, Osti: «Yoshida deve abituarsi alla Serie A» (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il direttore sportivo della Sampdoria Osti ha parlato di Yoshida, nuovo rinforzo per la difesa della formazione di Ranieri Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria, ha parlato dell’approdo in blucerchiato di Yoshida poco prima dell’avvio del match contro il Napoli. Ecco le sue dichiarazioni a Sky Sport. «Yoshida? Penso siano tutti pronti, lui dovrà abituarsi a un campionato diverso anche se ha una grande esperienza. Il nostro campionato, soprattutto per i difensori, è difficilissimo». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

