Ranieri sui cori: «Chiedo scusa per i tifosi che erano arrabbiati per le decisioni dell’arbitro» (Di martedì 4 febbraio 2020) L’allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri nella conferenza post gara «Peccato, abbiamo fatto una partita volitiva e di intensità a parte i primi 20 minuti. Quando sbagli con le grandi squadre il prezzo da pagare è alto. Bravi loro ma anche noi che abbiamo trovato il pari e fatto gol che è stato annullato. Demme non siamo riusciti a schermarlo e ha fatto gol» Il fumogeno? «Bravo Milik a fare gol. Dovevamo essere più arcigni nella marcatura» Su Ramirez? «Ha colpito la palla come doveva ma ha trovato il palo. Pareggio giusto fino al minuti 75. Avevo chiesto di coprire Demme e abbiamo pagato l’errore» A Torino? «Stesso spirito di oggi, volevamo fare punti nel nostro fortino. La sconfitta ci può stare, ma sappiamo che il Torino non sarà quello visto fin qui. Dobbiamo saper nuotare anche nel mare periglioso. Siamo di Genova e dobbiamo saper nuotare» Sui cori? «Mi dispiace, ... ilnapolista

missdanastood : RT @napolista: #Ranieri sui cori: «Chiedo scusa per i tifosi che erano arrabbiati per le decisioni dell’arbitro» L’allenatore della Sampdo… - napolista : #Ranieri sui cori: «Chiedo scusa per i tifosi che erano arrabbiati per le decisioni dell’arbitro» L’allenatore del… - baiasilente : RT @micotweetts: @la_kuzzo Ah sì Giarrusso, quello che corre sui profili della Ranieri e Geloni (e chissà perché loro) per esprimere solida… -