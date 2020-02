Pica: assurdo riaprire Barberini solo in uscita (Di lunedì 3 febbraio 2020) Roma – “Da presidente di un’associazione di categoria si fa grande fatica a spiegare al comparto che rappresento, cosi’ come all’utenza e ai turisti che frequentano gli esercizi pubblici della nostra citta’, che domani dopo ben 10 mesi di chiusura la metro Barberini aprira’ ma solo in uscita. Non si riesce a spiegare perche’ e’ letteralmente inaccettabile che la Capitale d’Italia, fiore all’occhiello del turismo mondiale, abbia disservizi per cosi’ tanto tempo o, peggio, servizi di serie B quando funzionano. Come Fiepet-Confesercenti rappresenteremo il problema in Assemblea capitolina e nei prossimi giorni andremo dalla sindaca Raggi a chiedere indennizzi per tutti gli esercenti danneggiati, indennita’ che puo’ essere conteggiata sottraendola dai tributi quali ad esempio la tassa sui rifiuti”. ... romadailynews

