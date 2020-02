Pensioni anticipate, ultimissime su quota 100 e previdenza complementare (Di lunedì 3 febbraio 2020) Le ultimissime novità oggi sulle Pensioni anticipate giungono dalle parole di Cesare Damiano, Dirigente del partito democratico nonché membro del gruppo tecnico di lavoro sul sistema Pensionistico pubblico e privato costituito presso il Cnel, che é tornato a parlare di quota 100 e della necessità che essa venga accompagnata a naturale scadenza, oltreché di previdenza complementare. Per l‘onorevole Damiano non solo sarebbe importate introdurre una forma di flessibilità in uscita, specie per chi svolge mestieri usuranti e gravosi, che permetta di uscire prima dei 67 anni stabiliti dalla riforma Fornero, ma bisognerebbe rendere obbligatoria la previdenza complementare. La quale potrebbe essere l’unica àncora di salvezza per le future generazioni con lavori discontinui e probabili Pensioni basse. Eccovi in dettaglio le sue considerazioni raccolte in una nota stampa ... pensionipertutti

AngoloNews2018 : Pensioni anticipate e tasse casa, il piano segreto sotto traccia - filadelfo72 : Pensioni anticipate e tasse casa, il piano segreto sotto traccia - TrendOnline : Pensioni anticipate e tasse casa, il piano segreto sotto traccia -