Nintendo Switch sta entrando 'nella parte centrale del suo ciclo vitale' (Di lunedì 3 febbraio 2020) Parlando con gli investitori in una Q&A, il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, ha affermato di avere una visione a lungo termine nei suoi piani per Switch e che Nintendo continuerà a supportare la console con una duplice strategia di lancio di nuovi software e supporto per i titoli esistenti."La cosa più importante per noi è mantenere lo slancio di Nintendo Switch", ha detto, aggiungendo che Switch Lite, solo portatile, è stato importante per l'espansione del pubblico."In termini di software, oltre a introdurne continuamente di nuovi, crediamo che sarà molto importante continuare a supportare i titoli che abbiamo pubblicato finora", ha aggiunto.

