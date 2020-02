Mafia: Di Matteo (Csm), ‘strage Borsellino non credo sia stata solo Cosa nostra’ (Di lunedì 3 febbraio 2020) Caltanissetta, 3 feb. (Adnkronos) – “Non credo sia stata solo Mafia…”. Lo ha detto il consigliere del Csm Antonino Di Matteo parlando della strage di via D’Amelio al processo sul depistaggio sulle indagini su via D’Amelio a Caltanissetta. L'articolo Mafia: Di Matteo (Csm), ‘strage Borsellino non credo sia stata solo Cosa nostra’ CalcioWeb. calcioweb.eu

zazoomblog : Mafia: Di Matteo (Csm) protezione Scarantino non affidata solo a gruppo Falcone-Borsellino - #Mafia: #Matteo #(Csm… - TV7Benevento : Mafia: Di Matteo (Csm), 'strage Borsellino non credo sia stata solo Cosa nostra'... - TV7Benevento : Mafia: Di Matteo (Csm), 'Scarantino intercettato, temevamo pressioni dai familiari'... -