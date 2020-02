La Tunisia che non fa notizia (Di lunedì 3 febbraio 2020) C’è stato un gran rumore, nelle settimane scorse, sull’incursione via citofono di Matteo Salvini al campanello di una famiglia italo-tunisina del quartiere bolognese del Pilastro. Si è un po’ esagerato, in Italia, sulle reazioni tunisine – in quei giorni ero in quel paese – e tutto, alla fine, ha prodotto solo uno strascico milanese, con un consigliere regionale leghista che ha manifestato davanti al consolato tunisino, la reazione del console, le scuse, ma non una vera riappacificazione. Che tutto questo fosse dettato dal clima elettorale – il campanello suonato, ma anche le reazioni – è chiaro, ma vale la pena sottolineare come, in fondo, della Tunisia non interessi niente ai contendenti elettorali. La Tunisia che non fa notizia É del tutto sfuggito il funerale di Lina Bhen Mhenni, una giovane donna di 36 anni che era stata tra i protagonisti della Rivoluzione dei ... notizie

