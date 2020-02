Kobe Bryant omaggiato dall'art director di Final Fantasy X (Di lunedì 3 febbraio 2020) L'art director di Final Fantasy X, Yusuke Naora, ha deciso di rendere omaggio a Kobe Bryant, la leggenda dell'NBA scomparsa pochi giorni fa insieme a sua figlia a causa di un incidente in elicottero.Naora, famoso anche per il suo lavoro su altri titoli della serie, come Final Fantasy VII, VIII e XV, ha pubblicato su Twitter un disegno che ritrae il campione scomparso. dall'immagine qui sotto possiamo subito notare lo stile che contraddistingue i lavori di Yusuke Naora:Leggi altro... eurogamer

