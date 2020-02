Inter, Padelli: «Mi farò trovare pronto per il derby» (Di lunedì 3 febbraio 2020) Inter, Daniele Padelli ha fatto il suo esordio con la maglia nerazzurra e adesso punta il derby, causa l’infortunio di Handanovic Daniele Padelli punta anche il derby, nel caso in cui Handanovic non dovesse farcela a recuperare. Ecco le sue parole a Sportmediaset. Padelli – «È stata un’occasione importante perché sono tornato a giocare titolare in Serie A dopo tantissimo tempo. Ho fatto l’esordio con la maglia della mia squadra del cuore in Serie A, quindi è un altro sogno realizzato. Siamo riusciti a vincere e non ho preso gol, quindi è una serata da ricordare». HANDANOVIC – «Vedremo in settimana come starà, se migliorerà la botta che ha preso. Adesso pensiamo partita per partita. derby? Mi farò trovare pronto qualora ci fosse bisogno di me». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

Inter : ?? | CONCENTRAZIONE Prima gara da titolare in @SerieA con la maglia dell'Inter per #Padelli! ?? FORZA DANIELE,… - Inter : ?? | PERICOLO 10' - Botta di De Paul da fuori area, #Padelli è attento e mette in corner... partita vivace a Udine!… - MarcoBarzaghi : @DanielePadelli a @Sport_Mediaset #pressing 'Avevo la febbre ma avrei giocato anche su una gamba sola. Udine sempre… -