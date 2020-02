Infortunio Handanovic, che tegola: il comunicato ufficiale dell’Inter (Di lunedì 3 febbraio 2020) L’Infortunio di Samir Handanovic lo costringerà a fermarsi per diverso tempo: il comunicato dell’Inter e i tempi di recupero del portiere sloveno Brutta tegola per l’Inter, che perderà Handanovic per diverse settimane. Il portierone sloveno era già stato fuori nella sfida con l’Udinese, sua ex squadra, per un problema alla mano, rivelatosi poi più grave … L'articolo Infortunio Handanovic, che tegola: il comunicato ufficiale dell’Inter proviene da www.inews24.it. inews24

