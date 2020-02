Il Napoli come il mito di Castore e Polluce: un giorno nell’Olimpo, un altro nel regno dei morti (Di lunedì 3 febbraio 2020) Per l’oroscopo il Napoli potrebbe essere del segno dei Gemelli, nel mito di Castore e Polluce, che vivevano insieme un giorno nell’Olimpo e un altro nel regno dei morti. Doveva essere la seconda forza del campionato, si ritrova a perseguire la salvezza dei poveri. Due destini, opposti e inseparabili. Per scaramanzia a Napoli non si dice. Né nei bar né nelle festicciole televisive a base di calcio. Purtroppo, però, di questo si tratta. Si può anche vincere con la Juve, ma se non si fanno i punti per stare al sicuro, niente è certo. Nobiltà e fasti da decennale ispano-napoletano sono ancora nella testa dei più. La piccola colonia iberica del duo Benitez-Sarri, con lo sfortunato prosieguo di Ancelotti, aveva proiettato il Napoli nella modernità del calcio e dei fatturati. come se avessimo conquistato una volta per tutte il secondo posto in classifica e non c’era che attendere il ... ilnapolista

lastknight : Hey @disinformatico, quando hai tempo magari chiedi a questo “giornale” come ha trovato il DNA di un virus che non… - riotta : #Whirlpool come una fabbrica chiude per troppa propaganda fanfarona, un tessuto industriale italiano, e al Sud spec… - capuanogio : #Sarri che quasi si compiace di come, se proprio doveva perdere, siano felici quelli del #Napoli dice una cosa non… -