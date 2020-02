GF Vip shock: Pasquale Laricchia è un violento, parola della ex (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il Grande Fratello Vip arriva a Live non è la D’Urso e tratta l’argomento di Pasquale Laricchia: la exfidanzata Victoria pubblicamente accusa Pasquale di essere un violento “Pasquale Laricchia è un violento, quando eravamo fidanzati mi picchiava”. L’accusa di Victoria, ex gieffina, arriva violenta, pesante come un macigno. Era il Grande fratello 3 e Pasquale e Victoria, innamorati più che mai, facevano il loro ingresso insieme nella casaArticolo completo: GF Vip shock: Pasquale Laricchia è un violento, parola della ex dal blog SoloDonna solodonna

infoitcultura : Antonio Zequila squalificato dal Grande Fratello Vip?/ Frasi shock su Adriana Volpe e Patrick! - infoitcultura : GF VIP, video Barbara Alberti e le parole shock contro Wanda Nara - zazoomblog : Antonio Zequila squalificato dal Grande Fratello Vip?- Frasi shock su Adriana Volpe e Patrick! - #Antonio #Zequila… -