Dalla scrivania del Tg1 a Sanremo: ecco chi è Laura Chimenti (Di lunedì 3 febbraio 2020) Chi è Laura Chimenti, la giornalista del Tg1 scelta da Amadeus per il Festival di Sanremo. La biografia e la vita privata della romana. ROMA – Da Emma D’Aquino a Laura Chimenti. Il Festival di Sanremo si prepara ad accogliere due giornaliste per un’edizione che ha riservato molto spazio alle donne. Andiamo a conoscere meglio il secondo volto del Tg1 che per cinque serate lascia la scrivania del telegiornale per salire sul palco dell’Ariston. Chi è Laura Chimenti, la biografia della giornalista Nata a Roma il 25 febbraio 1976 (Aquario), Laura Chimenti ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo giornalistico nell’agenzia giornalistica Asca. Nel 1996 è approdata in RAI con una rubrica dal titolo Style. Un’occasione per farsi conoscere visto che dopo qualche anno è diventata un punto di riferimento del Tg1. Un volto noto della televisione ... newsmondo

FabDellaValle : @Claudio_direnzo La ringrazio per la lezione. Immagino dalla prosopopea che lei abbia una scrivania al New York Tim… - morsmordraco : @3pverter E io a 43 anni, quando sarò una traduttrice affermata, dalla scrivania del mio studio in un attico di Mil… - CredicoF : @cris_cersei @tiber_h AAA cerco lavoro,possibilmente,seduto a una scrivania,con finestra e piantina ,con vitalizio,… -