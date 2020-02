Cosmi ricorda Gaucci: «Ho perso un secondo padre, ho il cuore spezzato» (Di lunedì 3 febbraio 2020) Serse Cosmi è ancora commosso per la perdita di Luciano Gaucci: ecco le parole dell’allenatore del Perugia Serse Cosmi è ancora addolorato per la perdita di Luciano Gaucci. Ecco le sue parole in conferenza stampa dopo la vittoria del Perugia sul campo della Juve Stabia. «La serata di ieri è stata tristissima e anche se il nostro mestiere con la gara il giorno dopo ti porta in qualche modo a dover dimenticare, io a dimenticare tutto non ci riesco. Ho ancora il cuore spezzato. Ho perso un secondo padre». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

cdsnews : #sportspezia #laspezia #speziacalcio #serieB - Cosmi ricorda Gaucci: 'Per me come un secondo padre' -