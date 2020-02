Coronavirus, oltre 17mila contagi e 361 morti: superato il numero dei decessi causati dalla Sars. Esperti Usa: “Sarà una pandemia” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Coronavirus: le ultime notizie sul virus che si è diffuso in Cina Coronavirus ultime notizie – Non si arresta la corsa del Coronavirus, il micidiale virus che si è diffuso in Cina agli inizi di dicembre, che nella giornata di domenica 2 ha registrato 57 nuovi decessi, per un totale di 361 morti. Il nuovo bilancio è stato fornito dalla Commissione sanitaria nazionale cinese, che ha aggiornato anche il numero dei contagiati: 17.205. Il numero dei morti per il Coronavirus ha ufficialmente superato quelli causati dalla Sars, che nel 2003 fece 349 vittime. I contagi, invece, sono più del triplo di quelli della Sindrome respiratoria acuta grave, che contagiò 5327 persone. Intanto, i casi sospetti sono saliti a 21.558, mentre al momento le persone guarite dal Coronavirus sono 475. I dati ufficiali, però, sono stati messi in discussione da alcuni scienziati Usa, secondo i quali il numero ... tpi

