ATP Pune 2020: Salvatore Caruso rimonta e supera Ramanathan, approdando al secondo turno (Di lunedì 3 febbraio 2020) Salvatore Caruso vince il suo ottavo incontro sul circuito maggiore in carriera. All’esordio nell’ATP 250 di Pune, in India, il siciliano testa di serie numero 7, batte con il punteggio di 3-6 6-4 7-5 in due ore e 25 minuti l’indiano Ramkumar Ramanathan, numero 182 della classifica mondiale. Al secondo turno per lui ci sarà uno tra il ceco Jiri Vesely e l’altro indiano, beneficiario di una wild card, Arjun Kadhe. Il primo set comincia nel segno della battaglia: sull’1-1 Caruso ha due palle break, entrambe non sfruttate, in un game che dura 18 punti; subito dopo è Ramanathan ad averne cinque, di cui tre consecutive, annullate però con personalità dall’azzurro, che si esibisce anche in un paio di ottimi punti per salvarsi. Il sesto game, però, non sorride al siciliano, che perde la battuta a 30. L’indiano rischia di non sfruttare il vantaggio ... oasport

