Atalanta | Gosens racconta | «Contro il Lecce un gol da pelle d’oca…» – VIDEO

Atalanta Genoa 2-2 LIVE : Gosens sfiora l’eurogoal : Al Gewiss Stadium, la 22ª giornata di Serie A 2019/20 tra Atalanta e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Patrick Iannarelli, inviato a Bergamo) – Al Gewiss Stadium, Atalanta e Genoa si affrontano nel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Atalanta Genoa 2-2 MOVIOLA 1′ Si parte! 5′ OCCASIONE SANABRIA – Il numero 9 prova la ...

Torino Atalanta 0-0 : Gosens chiude su Belotti LIVE : Allo Stadio Grande Torino, la 21ª giornata di Serie A 2019/20 tra Torino e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Daniele Galosso, inviato a Torino) – Allo Stadio Olimpico Grande Torino, Torino e Atalanta si affrontano nel match valido per la 21ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Torino Atalanta 0-0 MOVIOLA 10′ Occasione Belotti – Ripartenza in velocità del ...

Atalanta - Gosens : «Esterni? Siamo un po’ in emergenza. Contento dei gol» : Le dichiarazioni di Robin Gosens, intervenuto nel pre-partita di Atalanta Spal. Le parole del laterale tedesco Robin Gosens, esterno goleador dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro la Spal. Ecco le sue parole. «Assenze Hateboer e Castagne? Siamo un po’ in emergenza. Questo è un po’ brutto ma succede. Hans è squalificato, Tim è infortunato. Sono convinto che posSiamo farcela senza di loro. ...

Atalanta - colpo di mercato - preso Lennart Czyborra : è il nuovo Gosens : L'Atalanta sistema completamente la fascia sinistra. I nerazzurri piazzano il secondo colpo del mercato di gennaio e acquistano Lennart Czyborra, difensore classe 1999. Czyborra è un terzino tedesco, mancino naturale, che gioca con l'Heracles, club olandese da cui è stato prelevato anche Gosens.Continua a leggere

Chi è Lennart Czyborra - il terzino ad un passo dall’Atalanta? Un tedesco sulle orme di Gosens [VIDEO] : L’Atalanta cercava un rinforzo sulla fascia sinistra e l’ha trovato in Lennart Czyborra. L’esterno tedesco è ad un passo dalla firma coi bergamaschi e sarà un nuovo calciatore a disposizione di Gian Piero Gasperini. Arriverà dagli olandesi dell’Heracles Almelo per una cifra di poco inferiore ai 4 milioni di euro. Curiosità: anche Gosens veniva dall’Heracles. E visti i risultati ottenuti con il terzino ...

Coppa Italia - Fiorentina Atalanta 1-0 LIVE : traversa di Gosens : Allo Stadio Franchi, gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/20 tra Fiorentina e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, Fiorentina e Atalanta si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Fiorentina Atalanta 1-0 MOVIOLA 61′ traversa di Gosens – Fa tutto Muriel che serve un pallone ...

Pagelle e Highlights 19^giornata : Udinese-Sassuolo 3-0. Inter-Atalanta 1-1 - Gosens riacciuffa Lautaro. Cagliari-Milan 0-2 - Leao e Ibrahimovic - rossoblù al tappeto. Lazio-Napoli 1-0 - Immobile fa volare i biancocelesti : Pagelle 19 GIORNATA- Tutto pronto per il calcio d’inizio della 19^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida della Sardegna Arena tra Cagliari-Milan, con isolani chiamati ad una pronta risposta dopo 3 sconfitte consecutive. Rossoneri sugli scudi e pronti ad affidarsi ad Ibrahimovic dal 1′. Alla Sardegna Arena si attende il pubblico delle […] L'articolo Pagelle e Highlights 19^giornata: Udinese-Sassuolo 3-0. Inter-Atalanta ...

Serie A - le pagelle di Inter-Atalanta : Gosens una furia - Handa un muro : Finisce 1-1 a San Siro. Meglio l'Inter nella prima parte e avanti con Lautaro. Nella ripresa la Dea gioca meglio, pareggia con Gosens e nel finale Handanovic para un rigore a Muriel.

Gosens risponde a Lautaro : Inter-Atalanta 1-1 - Muriel sbaglia il rigore da tre punti : Finisce 1-1 il derby tra nerazzurri d’alta quota. L’Inter, che va momentaneamente a +1 sulla Juve, passa con Lautaro Martinez dopo 4′, ma poi si rintana troppo nella sua metà campo e cede troppi metri all’Atalanta. La Dea chiede il rigore per un contatto Toloi-Lautaro a fine primo tempo, poi impatta al 76′ con Gosens dopo aver chiuso l’Inter nella sua metà campo. L’Atalanta fallisce poi con Muriel un ...

Atalanta - Gosens : «Siamo delusi perché abbiamo dominato» : Atalanta, parla Gosen dopo il pareggio contro l’Inter: ecco le parole dell’autore del gol del pareggio degli orobici Robin Gosens ha messo a segno il suo sesto gol in campionato, valido per il pareggio contro l’Inter. Ecco le sue parole a fine gara ai microfoni di DAZN. Gosens – «Manca il risultato, siamo delusi perché soprattutto nella ripresa abbiamo dominato. Peccato per la mancata vittoria. Siamo partiti così così, ...

Calcio - Gosens risponde a Lautaro Martinez - 1-1 a San Siro tra Inter e Atalanta. Handanovic para un rigore : Termina sul punteggio di 1-1 la sfida di San Siro, valida per il 19° turno del campionato di Calcio di Serie A 2019-2020, tra Inter e Atalanta. Alla Scala del Calcio vanno a segno l’argentino Lautaro Martinez al 4′ e il tedesco Robin Gosens al 75′. Una sfida nella quale, ai punti, la Dea avrebbe meritato qualcosa in più, anche per la clamorosa occasione sprecata dal colombiano Luis Muriel, che ha fallito un Calcio di rigore ...

VIDEO Inter-Atalanta 1-1 Highlights - gol e sintesi : Gosens risponde a Lautaro Martinez - Handanovic para un rigore : Termina sull’1-1 il confronto valido per il 19° turno del campionato di calcio di Serie A 2019-2020 tra Inter e Atalanta. Una sfida palpitante che si è conclusa sul punteggio di parità per effetto delle realizzazioni dell’argentino Lautaro Martinez al 4′ e del tedesco Robin Gosens al 75′. Una sfida in cui entrambe le formazioni hanno avuto delle occasioni e in cui la Dea ha avuto la chance per far suo il match, ma Samir ...

Inter-Atalanta 1-1 : a Lautaro risponde Gosens E i bergamaschi sprecano un rigore a due minuti dalla fine : Palo di Lukaku dopo 22’’. Gli uomini di Gasperini invocano un rigore, poi nella ripresa crescono e segnano. Muriel sbaglia dal dischetto all’88’. Primato di Conte a rischio