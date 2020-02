Ascolti Mara Venier: sempre bene Domenica In, sopra il 18% di share (Di lunedì 3 febbraio 2020) Ascolti Domenica In: Mara Venier sempre bene supera il 18% di share Come ogni lunedì, sono molto attesi gli Ascolti Tv e i dati Auditel della Domenica che vedono Rai1 prevalere sulla concorrenza in quasi tutti gli slot orari. Domenica In condotta da Mara Venier ha totalizzato 3.233.000 spettatori, pari al 18,28% di share nella prima parte, e 2.900.000 telespettatori, pari al 17,95% di share nella seconda parte. Niente da fare per i diretti competitor di Canale 5: Mara Venier e Domenica In hanno trionfato su Beautiful, che ha segnato soltanto il 10,73% di share e 1.959.000 telespettatori, Una Vita al 10,75% di share e 1.798.000 spettatori e Il Segreto che ha appassionato e ha totalizzato il 12,38% di share e 1.965.000 telespettatori. Il contenitore Domenicale di Rai1, quindi, si conferma ancora una volta leader nella sua fascia portando al pomeriggio la rete al successo di Ascolti e ... lanostratv

