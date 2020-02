VIDEO Novak Djokovic si prende due warning e attacca l’arbitro: “Bravo, ora sei diventato famoso” (Di domenica 2 febbraio 2020) La Finale degli Australian Open 2020 di tennis sta prendendo una piega che il serbo Novak Djokovic non si aspettava. Il n.2 del mondo, dopo aver vinto il primo set contro l’austriaco Dominic Thiem 6-4, ha perso il secondo parziale per 6-4 e il suo nervosismo è evidente. Lo scambio avuto con il giudice di sedia e il doppio warning la dice lunga: “Bravo, sei diventato famoso ora!“, le parole di Nole. Di seguito il VIDEO del battibecco: VIDEO Novak Djokovic si prende due warning e attacca l’arbitro: “Bravo, ora sei diventato famoso” CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS giandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: LaPresse oasport

