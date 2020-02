“Una strage”. Travolge e uccide 4 bambini: l’uomo alla guida era ubriaco (Di domenica 2 febbraio 2020) Una tragedia che porta via la vita di quattro piccoli angeli. Quattro bambini sono stati travolti e uccisi da un uomo completamente ubriaco al volante di un furgoncino che li ha investiti mentre erano su un marciapiede di Sydney. Un quinto bimbo è stato ricoverato in condizioni critiche ed è in coma, altri due sono in ospedale ma in condizioni stabili. alla guida, un uomo di 29 anni che è stato immediatamente arrestato con l’accusa di omicidio colposo e guida in stato di ebbrezza. Le vittime avevano tra i 9 e i 13 anni e tre di loro erano fratelli: Antony, 13 anni, Angelina, 12 anni e Sienna Abdallah, 9 anni. Con loro la cuginetta, Veronique Sakr di 11 anni. Strazianti le parole del padre dei tre fratelli: “Mi chiamo Daniel Abdallah. Ho una moglie, Leila, e sei bellissimi bambini con cui sono stato benedetto. Ieri ho perso tre dei miei figli. Tutto quello che voglio dire è ... caffeinamagazine

