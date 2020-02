Sampdoria – Napoli | Dove vedere il posticipo delle 20:45 di lunedì 3 febbraio in diretta e streaming (Di domenica 2 febbraio 2020) La terza giornata di ritorno del campionato di Serie A si conclude con il match tra Sampdoria e Napoli. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20:45 e sarà visibile in diretta sui canali Sky. Nella scorsa giornata la Sampdoria pareggia senza reti nello scontro casalingo contro il Sassuolo. Il Napoli batte l’invincibile Juventus in una memorabile partita al san paolo che si è conclusa con il risultato finale di 2 – 1 per i partenopei. La Sampdoria si trova in 16esima posizione a soli 20e deve cercare a tutti i costi di avvicinarsi a Sassuolo e Udinese per non rischiare di trovarsi in zona retrocessione. Le tre sconfitte di fila delle ultime giornate sono state oscurate dalla grande vittoria con la Juve che ha dato fiducia al gruppo e ai tifosi, nonostante la decima poszione ricoperta in classifica. Dove vedere in diretta l’anticipo di Serie A Sampdoria – ... nonsolo.tv

