Lunedì nero per i trasporti a Roma, sciopero di 24 ore dei dipendenti Atac (Di domenica 2 febbraio 2020) sciopero dei trasporti a Roma nella giornata di Lunedì 3 febbraio 2020. I dipendenti Atac si fermeranno per 24 ore. Garantite le fasce di garanzia. Roma – sciopero dei trasporti a Roma nella giornata di Lunedì 3 febbraio 2020. I dipendenti dell’Atac incroceranno le braccia per 24 ore. Ferie, insufficienza della mensa, problemi del personale di macchina del settore metro ferroviario. Queste sono solo alcune motivazioni che hanno portato i sindacati a dichiarare l’agitazione. Saranno rispettate le fasce di garanzia per consentire alle persone di effettuare gli spostamenti. Il servizio, quindi, sarà attivo dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 17 alle 20. sciopero dei trasporti a Roma Lo sciopero dei trasporti è stato confermato dall’Atac che ha precisato come nelle stazioni metro-ferroviarie attive non è garantito il funzionamento di ascensori, scale mobili, ... newsmondo

