LIVE Udinese-Inter, Serie A calcio in DIRETTA: gioca Esposito, Sanchez va in panchina (Di domenica 2 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.01 Ecco le formazioni ufficiali: Udinese (5-3-2): Musso; Stryger Larsen, Becao, De Maio, Nuytinck, Sema; Fofana, Mandragora, De Paul; Lasagna, Okaka. All. Gotti Inter (3-5-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Moses, Vecino, Barella, Eriksen, Young; Lukaku, Esposito. All. Conte 19.58 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Udinese-Inter match della Serie A Tim 2019/20. Orario, probabili formazioni e come vedere Udinese-Inter Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Udinese-Inter match della Serie A Tim 2019-20, Conte insegue la Juventus a stretto giro di posta e deve affrontare una trasferta insidiosa contro l’Udinese che ben sta figurando in queste ultime giornate. L’Udinese gioca bene in queste giornate con Gotti che è rimasto in panchina come primo allenatore contrariamente alle intenzioni iniziali di ... oasport

