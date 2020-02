Incidenti stradali, due morti a Piacenza. Una vittima anche a Cremona (Di domenica 2 febbraio 2020) Si aggrava il bilancio degli Incidenti stradali. Nella notte tra il 1° e il 2 febbraio 2020 due vittime a Piacenza e una a Cremona. ROMA – Continua ad aggravarsi il bilancio degli Incidenti stradali. La striscia di sangue non si ferma e nella notte tra il 1° e il 2 febbraio sono tre le persone che hanno perso la vita in due tragedie diverse avvenute a Piacenza e Cremona. Incidente stradale a Piacenza, morti due giovani cugini La prima tragedia è avvenuta a Piacenza. Una vettura nella prime ore di domenica 2 febbraio 2020 è andata a sbattere contro un albero per l’alta velocità. Proprio questa dovrebbe essere la causa che ha portato all’impatto. Niente da fare per le due persone che erano a bordo della vettura. Un automobilista ha utilizzato l’estintore per cercare di spegnere le fiamme ma il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatare ... newsmondo

NewsMondo1 : Incidenti stradali, due morti a Piacenza. Una vittima anche a Cremona - riccardocassini : Morti in Italia a gennaio 2020: per #Coronavirus: 0 per #influenza: 700 per incidenti stradali: 300 Ma l’interesse… - notearsnem : RT @diodeglizilla: A proposito della 'psicosi coronavirus” (scattata perché sono morte 170 persone in Cina), ricordo solo che in Italia in… -