Così George Orwell previde l’era della post-verità (Di domenica 2 febbraio 2020) A settanta anni dalla morte l’autore di 1984 è più che mai attuale, sempre conteso tra populisti e anarchici, conservatori e progressisti espresso.repubblica

okayamapc : RT @velocevolo: - E tuo padre t'insegna a rubare? - In fede mia, signor mio, fanno tutti così! #TuttoFoscolo 'Ultime lettere di Jacopo Ort… - polasein500cc : RT @velocevolo: - E tuo padre t'insegna a rubare? - In fede mia, signor mio, fanno tutti così! #TuttoFoscolo 'Ultime lettere di Jacopo Ort… - 5dancingis : '...perche' il bene crescente del mondo dipende in parte da atti non storici; e che le cose non sono cosi' cattive… -