Bob, Coppa del Mondo St. Moritz 2020: torna alla vittoria Justin Kripps, solo quinto Friedrich (Di domenica 2 febbraio 2020) Dopo nove vittorie tedesche consecutive cambia l’inno nazionale nella Coppa del Mondo di bob. Nel 4 odierno in quel di St. Moritz, in Svizzera, ad imporsi è il canadese Justin Kripps: il veterano nordamericano beffa tutti grazie ad una seconda run davvero eccezionale. Per lui settimo successo nel massimo circuito internazionale, il quinto nella specialità. Una seconda discesa eccellente per Kripps, che aveva iniziato alla grande la stagione con il doppio successo in quel di Lake Placid sempre nel 4: 2’11”12 il tempo conclusivo. Deve arrendersi il lettone Oskars Kibermanis, super in fase di spinta: per lui anche il record nel frangente nella seconda run, ma 13 centesimi di ritardo. Completa il podio il teutonico Johannes Lochner, non troppo performante nella discesa decisiva (era al comando dopo la prima): 56 centesimi di ritardo. Nella top-5 altri due tedeschi: Nico ... oasport

