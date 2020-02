Wanda Nara a Barbara Alberti: “Non mi aspettavo un commento così” (Di sabato 1 febbraio 2020) Dopo le accuse che Barbara Alberti aveva sferrato contro Wanda Nara, è scattato il confronto diretto nel quale le due hanno trovato un punto di incontro. Il chiarimento, però, è arrivato dopo la replica della moglie di Icardi. Barbara, allontanata dal programma a causa di un malore, aveva definito Wanda “un mostro”. La scrittrice aveva anche aggiunto: “È alta un metro e cinquanta e si è fatta l’ottava di seno”. Inevitabile la polemica del pubblico. Wanda Nara risponde a Barbara Alberti In conclusione dell’ottava puntata del Gf Vip, durante un confronto in diretta, c’è stato un altro duro scambio tra Wanda Nara e Barbara Alberti. La moglie di Mauro Icardi, infatti, era stata accusata di essere un mostro e ha quindi voluto rendere nota la delusione verso Barbara. “Da una donna colta ed elevata che mi ricorda la mia nonna che non c’è più ... notizie

