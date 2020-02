Sanremo 2020, Gianna Nannini sul palco dell’Ariston con Amadeus (Di sabato 1 febbraio 2020) Si arricchisce sempre di più il cast di ospiti di Sanremo 2020: si prospetta un’edizione dal programma ricco di sorprese e di grandi ritorni per il Festival di Sanremo. Venerdì sera a salire sul palco come ospite sarà Gianna Nannini. Ad annunciarlo l’account Twitter della Rai, che ha pubblicato la notizia in anteprima. La rocker senese, incoronata premio Tenco 2019, si esibirà nella serata del 7 febbraio, portando sul celebre palco dell’Ariston alcuni brani tratti dal suo ultimo album La differenza. La Nannini canterà anche un medley con alcuni dei suoi più grandi successi, sempre con la sua grande presenza scenica e la sua voce unica. La cantante da maggio tornerà live in Italia e non solo, con un tour che toccherà le maggiori città europee. L’ultimo singolo estratto dall’album La differenza è Motivo, realizzato dalla Nannini in collaborazione con Coez. Gianna, ... dilei

