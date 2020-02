Il Giornale: Gattuso contento a metà, voleva Rodriguez e Petagna subito (Di sabato 1 febbraio 2020) Su Il Giornale, Franco Ordine fa una valutazione del mercato d’inverno che si è chiuso ieri sera. Un cenno c’è anche per il Napoli. Dove c’è un soddisfatto solo a metà, che è Gennaro Gattuso. Il tecnico avrebbe gradito di più se gli fosse arrivato anche Rodriguez, che aveva già allenato al Milan. E se Petagna fosse stato disponibile già da subito e non da giugno. Ma deve accontentarsi e arrangiarsi, scrive Ordine, come gli succede da una vita. “Gattuso, a Napoli, è contento a metà: voleva Rodriguez e l’ha visto volare in Olanda, Petagna sbarcherà a giugno. Come al solito deve arrangiarsi. Come gli succede da una vita”. L'articolo Il Giornale: Gattuso contento a metà, voleva Rodriguez e Petagna subito ilNapolista. ilnapolista

