Brexit, Londra fa festa. Johnson: "Inizia una nuova era" (Di sabato 1 febbraio 2020) Ieri sera alle 23, un'ora prima rispetto al fuso dell'Europa centrale, Londra ha fatto festa. L'uscita ufficiale del Regno Unito dall'Unione Europea è stata salutata con musica e brindisi come se si trattasse della notte di capodanno. Un palco è stato allestito in Parliament Square, dove la folla pro Brexit ha intonato 'God Save the Queen' allo scoccare dell'ora X dopo aver ascoltato le parole dell'ex europarlamentare Nigel Farage e di altri promotori del referendum.Il 2020 rappresenterà un periodo di transizione, durante il quale Londra e Bruxelles dovranno meglio definire l'accordo di separazione. Boris Johnson ha parlato alla nazione pubblicando un video messaggio realizzato nel suo ufficio, con il quale ha definito "un nuovo inizio" l'uscita dalla UE. Il Premier ha ribadito che adesso spetterà al Governo il compito di ricompattare il Paese: "Per molte persone questo è uno ... blogo

Rinaldi_euro : Antonio Maria Rinaldi sfotte David Parenzo: 'Vorrei fare un giretto a Londra con quel saltimbanco stasera' - SkyTG24 : La Gran Bretagna saluta l'Unione europea dopo 47 anni e a #Londra migliaia di persone sono scese in strada per fest… - riotta : Addio #Europa #RegnoUnito per dissennata #Brexit costerà molto all'UE che perde la tradizione magnifica dei britann… -