Behind enemy lines Dietro le linee nemiche film stasera in tv 1 febbraio: cast, trama, streaming (Di sabato 1 febbraio 2020) Behind enemy lines Dietro le linee nemiche è il film stasera in tv sabato 1 febbraio 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Behind enemy lines Dietro le linee nemiche film stasera in tv: cast e scheda GENERE: AzioneANNO: 2001REGIA: John Moorecast: Gene Hackman, Owen Wilson, David Keith, Gabriel Macht, Charles Malik Whitfield, Joaquim de Almeida, Eyal Podell, Olek Krupa, Vladimir Mashkov, Marko Igonda, Geoff Pierson, Shane Johnson, Elizabeth P. PerryDURATA: 106 minuti Behind enemy lines Dietro le linee nemiche: trama Durante la guerra in Bosnia ed Erzegovina, in una missione di ricognizione in territorio bosniaco con lo scopo di fotografare le postazioni nemiche, il pilota Chris Burnett (Owen Wilson) della Marina Americana viene abbattuto. Inizia ... cubemagazine

andrea_pecchia : Mississippi Burning Nemico pubblico Il braccio violento della legge Behind enemy Lines I Tenenbaum Il socio Wyatt E… - zazoomblog : Zero Six: Behind Enemy Lines è un nuovo shooter tattico in terza persona ispirato a SOCOM e H-Hour - #Behind #Enemy… - Redblack100x100 : @teo_acm Ha un nn so che di behind enemy lines -