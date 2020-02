“Back Home” dei WildKing (Di sabato 1 febbraio 2020) Back Home l’ultima fatica dei WildKing, band brianzola formata da musicisti d’esperienza, parte alla grande, carico con il brano Long laprimapagina

sIRsILENCE : WILDKING è uscito “Back home” il nuovo album - treblewin2010 : erickthohir realcambiasso diego22milito luisfigo inter ricky11alvarez zanettiofficial intermilanfans or brings OUR MOU back home - cska2 : @AnnaCastello9 devi seguire la logica delle serpike così sarà tutto chiaro: prima back home, poi timidone..facile no? -